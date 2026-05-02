Salerno Postiglione scende in campo | sicurezza stradale al centro

A Salerno, il candidato Postiglione si impegna a migliorare la sicurezza stradale, concentrandosi su interventi specifici nella zona di Torrione. La sua esperienza tecnica viene messa al servizio della prevenzione di incidenti e della riparazione delle buche lungo le strade. Sono previste soluzioni pratiche per intervenire rapidamente e garantire condizioni di guida più sicure per i cittadini.

? Cosa scoprirai Come può l'esperienza tecnica di Postiglione prevenire nuovi incidenti a Torrione?. Quali soluzioni concrete propone per risolvere il problema delle buche stradali?. Come verranno coinvolti i detenuti con braccialetto elettronico nel territorio?. Perché l'uso dei droni potrebbe cambiare la sicurezza del viadotto Gatto?.? In Breve Progetto educativo nelle scuole elementari per promuovere il rispetto della strada come bene comune.. Collaborazione con l'UEPE per il reinserimento sociale di detenuti con braccialetto elettronico.. Monitoraggio tecnologico tramite droni effettuato precedentemente con l'assessore Luca Cascone sul viadotto Gatto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, Postiglione scende in campo: sicurezza stradale al centro Notizie correlate Vannacci a Salerno: sicurezza e bollette al centro del programma? Cosa sapere Vannacci incontra la folla al Grand Hotel Salerno per il movimento Futuro Nazionale. Leggi anche: Sport e sicurezza stradale al centro della seconda edizione del memorial Gabriele Naccari Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Elezioni, Postiglione (Strade Sicure) scende in campo con Forza Italia: Mi candido per dar voce ai cittadini in Consiglio Comunale; Salerno: dalla pedana alla politica, la campionessa Rossella Gregorio scende in campo con FdI -. Salerno: dalla pedana alla politica, la campionessa Rossella Gregorio scende in campo con FdIStampa Il centrodestra salernitano cala l’asso e punta sull’eccellenza sportiva per la scalata a Palazzo di Città. Tra i nomi presentati ufficialmente oggi a sostegno del candidato sindaco Gherardo Ma ... salernonotizie.it Corsa a Sindaco di Salerno, De Luca scende in campo: «Eccomi, si ricomincia»Si ricomincia? «Sì, si ricomincia. Dobbiamo riprendere la città e la provincia». All’indomani dell’annuncio delle date delle elezioni amministrative, fissate per il 24 e 25 maggio, Vincenzo De Luca ... ilmattino.it Due persone sono state arrestate a Salerno dalla Polizia al termine di indagini coordinate dalla Procura di Venezia che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale veneziano. L’accusa nei confronti dei - facebook.com facebook Vallo della Lucania ( Salerno) muore a 50 metri dal pronto soccorso: l'avevano appena dimesso x.com