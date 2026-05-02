Salerno muore a pochi metri dal Pronto soccorso dopo le dimissioni

A Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, un uomo è deceduto a pochi metri dal pronto soccorso poco dopo aver ricevuto le dimissioni. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi e ha suscitato attenzione nella zona. La vittima si trovava nel territorio comunale e, secondo le prime testimonianze, si è sentita male poco dopo aver lasciato la struttura sanitaria. La salma è stata trasferita all’obitorio in attesa delle verifiche.

È accaduto a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove un uomo di 78 anni è deceduto poco dopo aver lasciato l’Ospedale San Luca. L’anziano, residente nella frazione di Vallo Scalo, era stato trasportato in ospedale da un’ambulanza per difficoltà respiratorie, riconducibili a un possibile scompenso cardiaco. Sottoposto ad accertamenti, era stato successivamente dimesso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Salerno, muore a pochi metri dal Pronto soccorso dopo le dimissioni Notizie correlate Muore dopo le dimissioni dal Pronto soccorso, famiglia presenta denunciaCATANZARO, 03 APR – Si è recato in ospedale per difficoltà respiratorie che duravano da un paio di giorni. Muore dopo dimissioni, si accascia a pochi metri dall’ospedaleTempo di lettura: < 1 minutoMuore a pochi metri dall’ospedale dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nella Piana del Sele si muore di lavoro; Muore dopo dimissioni, si accascia a pochi metri dall'ospedale; Malore davanti alla Cittadella giudiziaria, uomo si accascia in strada e muore; Vallo della Lucania, dimesso dal pronto soccorso: muore a pochi metri dall’ospedale. Salerno, 78enne muore poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale: disposti accertamentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Salerno, 78enne muore poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale: disposti accertamenti ... tg24.sky.it Uomo muore a pochi metri dall’ospedale in Cilento, era appena stato dimessoL'uomo è deceduto a pochi metri dall'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in Cilento: era appena stato dimesso ... fanpage.it GIOVANE GRAVEMENTE FERITO IN INCIDENTE A SALERNO Incidente stradale nella frazione di Giovi a Salerno, nella serata di ieri. C’è stato uno scontro frontale tra due vetture che ha provocato il ferimento di un ragazzo di 21 anni, mentre il conducente - facebook.com facebook Vallo della Lucania ( Salerno) muore a 50 metri dal pronto soccorso: l'avevano appena dimesso x.com