Salento uomo disperso in mare | stava facendo kitesurf

A Porto Cesareo, un uomo di 30 anni è scomparso nel pomeriggio mentre praticava il kitesurf. Stando alle prime informazioni, il surfista ha perso il controllo della tavola e non è più stato rintracciato. La sua famiglia ha segnalato la scomparsa alle autorità, che hanno avviato le ricerche in mare. L’uomo proveniva da Erchie, in provincia di Brindisi.

Un disperso in mare a Porto Cesareo. Un kitesurfista trentenne, originario di Erchie, in provincia di Brindisi, nel pomeriggio di oggi avrebbe perso il controllo del suo kitesurf, scomparendo alla vista dei compagni che lo attendevano a riva. Attimi di apprensione che, con il passare dei minuti, si sono trasformati in vera e propria angoscia. Cosa è successo A dare l’allarme sono stati gli stessi surfisti presenti sulla spiaggia: non vedendolo rientrare e non riuscendo più a individuarlo nello specchio d’acqua in cui stava veleggiando, hanno immediatamente contattato la Capitaneria di porto di Gallipoli. La macchina dei soccorsi si è attivata in pochi istanti, con l’avvio delle ricerche via mare e via aria.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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