Salento uomo disperso in mare da molte ore | stava facendo kitesurf

Da ieri pomeriggio le operazioni di ricerca continuano senza esito sul disperso nel mare del Salento. La persona scomparsa è un uomo di 39 anni che stava praticando kitesurf nella Baia Grande. Le forze di soccorso stanno perlustrando l’area, ma finora non ci sono novità sulla sua posizione. La famiglia aspetta aggiornamenti mentre proseguono le ricerche in mare aperto.

Ancora nessuna svolta nelle ricerche di Mimmo Piepoli, 39enne di Erchie, in provincia di Brindisi, disperso da ieri pomeriggio mentre praticava kitesurf nelle acque della “Baia Grande” di Porto Cesareo, nel tratto compreso tra Torre Chianca e Torre Lapillo. Le operazioni di ricerca non si sono mai interrotte: lungo tutto il litorale sono impegnati mezzi navali e aerei della Guardia costiera e dell’Aeronautica militare, mentre a terra operano i Carabinieri della stazione di Porto Cesareo e la polizia locale. Nonostante il dispiegamento di forze, al momento non si registrano novità sul ritrovamento. Il vento continua a soffiare con intensità da nord, anche se è atteso un lieve miglioramento delle condizioni meteo nel corso del pomeriggio.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Giornata in prevalenza soleggiata con nubi di passaggio. Vento di maestrale tramontana e temperature massime di 18 gradi nel barese, 17 nel basso Salento e 20 gradi circa nel foggiano e tarantino. Mare, ancora mosso l'Adriatico. Buongiorno Meteo offe - facebook.com facebook