Sala professori | dal conflitto alla fiducia Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi | capire le dinamiche gestire le tensioni lavorare insieme

Da orizzontescuola.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati programmati quattro incontri dedicati alle competenze relazionali tra insegnanti, con l’obiettivo di analizzare le dinamiche di collaborazione e di risolvere eventuali tensioni. Durante gli incontri si parlerà di come gestire le relazioni tra colleghi e migliorare la fiducia all’interno della sala professori. Questi momenti formativi intendono approfondire le abilità necessarie per lavorare in modo più efficace e mantenere un ambiente di lavoro stabile nel tempo.

Le competenze relazionali tra colleghi sono una componente decisiva del lavoro docente: incidono sul benessere quotidiano, sulla qualità del lavoro in team, sulla tenuta professionale nel tempo. Eppure trovano raramente spazio nei percorsi di formazione — si dà per scontato che si apprendano sul campo. Quello stesso campo, però, è spesso ciò che produce la. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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