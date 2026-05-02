Sala professori | dal conflitto alla fiducia Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi | capire le dinamiche gestire le tensioni lavorare insieme

Sono stati programmati quattro incontri dedicati alle competenze relazionali tra insegnanti, con l’obiettivo di analizzare le dinamiche di collaborazione e di risolvere eventuali tensioni. Durante gli incontri si parlerà di come gestire le relazioni tra colleghi e migliorare la fiducia all’interno della sala professori. Questi momenti formativi intendono approfondire le abilità necessarie per lavorare in modo più efficace e mantenere un ambiente di lavoro stabile nel tempo.

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