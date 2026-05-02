A Castagnole Monferrato si svolge un festival dedicato al Ruchè DOCG, che si tiene all’interno di una tenuta storica del Seicento. L’evento permette di visitare gratuitamente la dimora originale, aperta al pubblico. Per assaggiare i vini prodotti localmente, è necessario acquistare un biglietto che dà accesso alle degustazioni con i produttori. L’iniziativa coinvolge visitatori e appassionati di enologia provenienti dalla zona e non solo.

? Cosa scoprirai Come si accede gratuitamente alla dimora storica del Seicento?. Quanto costa il ticket per degustare i vini con i produttori?. Quali abbinamenti gastronomici hanno preparato i ristoranti locali?. Perché questo evento è fondamentale per il futuro del vitigno?.? In Breve Ticket degustazione a 25 euro con sconto 10% per prenotazioni online.. Tariffa agevolata di 20 euro per soci AIS, FISAR, Go Wine e ONAV.. Produzione annua del vitigno Ruchè superiore al milione di bottiglie.. Musica dal vivo sabato presso la dimora storica del Seicento.. Il 16 e il 17 maggio la Tenuta La Mercantile di Castagnole Monferrato ospiterà la Festa del Ruchè 2026, un evento che mette in risalto le eccellenze vinicole locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ruchè DOCG a Castagnole Monferrato: il festival nella tenuta storica

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