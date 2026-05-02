A aprile, la RSI propone un palinsesto che affronta temi legati alla fine dei contanti e ai dibattiti sui social media. Tra gli argomenti trattati ci sono le conseguenze di un possibile abbandono del contante sulla gestione del denaro e le differenze nei prezzi del carburante in Svizzera rispetto ad altri paesi. La programmazione include approfondimenti e analisi su questi temi di attualità.

? Cosa scoprirai Come influirà la fine dei contanti sul tuo potere d'acquisto?. Perché i prezzi del carburante in Svizzera sono così svantaggiosi?. Chi sono i responsabili delle contestate nomine nelle scuole medie?. Come cambieranno i modelli di benessere per i giovani oggi?.? In Breve Patti chiari dedica 70 minuti al dibattito sulla scomparsa dei contanti il 24 aprile.. TG Notte trasmette aggiornamenti quotidiani tra il 25 e il 30 aprile.. Lo Specchio ospita Monica Giorgi per un approfondimento il 26 aprile.. Il programma Falò tratta le MMA il 28 aprile e l'anteprima il 29 aprile.. Il palinsesto informativo della RSI per la fine di aprile 2026 delinea un editoriale denso, che tra il 24 e il 30 aprile ha spaziato dalle analisi economiche ai temi sociali più profondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - RSI: tra addio ai contanti e dibattiti sociali, il palinsesto aprile

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