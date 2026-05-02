Rovigo 23enne tunisino irrompe clandestinamente in caserma ferendo 4 Carabinieri poi il paradosso | rilasciato dal giudice

A Rovigo, un giovane tunisino di 23 anni ha fatto irruzione senza autorizzazione in una caserma, ferendo quattro Carabinieri durante un episodio di resistenza all’arresto. L’uomo è stato successivamente accusato di lesioni personali aggravate, ma il giudice ha deciso di rimetterlo in libertà. L’episodio ha suscitato attenzione per le modalità dell’intervento e le conseguenze legali successive.