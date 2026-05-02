Rovigo 23enne tunisino irrompe clandestinamente in caserma ferendo 4 Carabinieri poi il paradosso | rilasciato dal giudice
A Rovigo, un giovane tunisino di 23 anni ha fatto irruzione senza autorizzazione in una caserma, ferendo quattro Carabinieri durante un episodio di resistenza all’arresto. L’uomo è stato successivamente accusato di lesioni personali aggravate, ma il giudice ha deciso di rimetterlo in libertà. L’episodio ha suscitato attenzione per le modalità dell’intervento e le conseguenze legali successive.
Il bilancio parla di quattro Carabinieri feriti, con contestazione del reato di lesioni personali aggravate, sempre nell’ambito della resistenza opposta al momento dell’arresto. Poi, il paradosso: in Tribunale a Rovigo rito direttissimo lunedì 27 aprile, il Giudice ha disposto la scarcerazione ed il.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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