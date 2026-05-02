A Milano è stato inaugurato un nuovo locale dedicato alla cucina vegetariana, aperto da Roncoroni. Il ristorante propone uno street food che mira a offrire alternative al gusto della carne, creando un’esperienza diversa per i clienti. La scelta di ambientare il locale in uno spazio con un design che richiama un contesto post-atomico è stata fatta dallo chef. Questo nuovo punto di ristorazione si inserisce nel panorama gastronomico della città, attirando l’attenzione di chi cerca opzioni vegetariane.

? Cosa scoprirai Come può uno street food vegetariano sfidare il gusto della carne?. Perché lo chef ha scelto un ambiente post-atomico per il locale?. Cosa nasconde il menu che bilancia salato, acido, dolce e piccante?. Come diventerà una catena il progetto nato da un triciclo?.? In Breve Insieme a Cristina Giordano, Roncoroni apre il locale in corso Italia 44 a Milano.. Il concept nasce dopo due anni di attività itinerante con un triciclo da cucina.. Il menu offre piatti dai 6 ai 13 euro tra insalate, gyoza e burger.. La filosofia culinaria integra i principi farm to table studiati in California.. In corso Italia 44 a Milano, lo chef Eugenio Roncoroni e la socia Cristina Giordano inaugurano oggi PAS, un progetto vegetariano che nasce dopo due anni di attività itinerante con un triciclo da cucina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roncoroni apre PAS: il nuovo viaggio vegetariano a Milano

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