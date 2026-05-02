Roma | Svilar capitano Cristante non può esserlo

Da calciomercato.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si riaccendono le discussioni sulla fascia di capitano della squadra. Dopo le recenti scelte, si fa riferimento a Svilar come possibile capitano, mentre Cristante non potrebbe ricoprire questo ruolo. Le decisioni sulla leadership in campo sono al centro di confronti tra i dirigenti e i giocatori, con ripercussioni sulla gestione della squadra. La questione continua a essere oggetto di attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Tornano d’attualità le polemiche sulla fascia del club giallorosso Una delle prime decisioni prese da Gian Piero  Gasperini  da allenatore della  Roma  è stata quella di togliere la fascia da capitano a Lorenzo  Pellegrini e di esportare anche nella Capitale il criterio d’anzianità nell’assegnarla al giocatore con il maggior numero di presenze nel club. (Ansa Foto) – calciomercato.it Durante il suo consueto intervento a Radio Radio Mattino Sport, nel commentare le voci sul mercato in uscita dei giallorossi, Stefano Carina de Il Messaggero, ha parlato anche della fascia: “Svilar è un valore aggiunto e anche se la fascia si preferisce darla ad un calciatore di movimento, darla a Svilar sarebbe un bel segnale.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Roma: “Svilar capitano, Cristante non può esserlo”

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