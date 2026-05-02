Roma Primavera blitz a Cremona | Guidi torna a vincere

La Roma Primavera ha ottenuto una vittoria a Cremona, mettendo fine a una serie di sette partite senza successi. La formazione giallorossa ha conquistato tre punti importanti, segnando un ritorno positivo dopo un periodo di risultati negativi. La partita si è svolta nel rispetto del regolamento e senza incidenti, contribuendo a definire il quadro della classifica nel campionato di categoria.

La Roma Primavera ritrova il sorriso e, soprattutto, i tre punti che mancavano ormai da sette giornate. Nel match valido per il campionato giovanile, la formazione guidata da Federico Guidi si è imposta per 2-3 sul campo della Cremonese, al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. Un successo fondamentale che permette ai capitolini di salire a quota 59 punti, accorciando sensibilmente le distanze dal terzetto di testa composto da Fiorentina, Parma e Cesena. L’avvio dei giallorossi è folgorante: dopo appena quattro minuti, Arena è lesto ad approfittare di un’incertezza del portiere di casa, Cassin, portando immediatamente i suoi sullo 0-1.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, blitz a Cremona: Guidi torna a vincere Notizie correlate Roma Primavera, Guidi: “Obbligo vittoria a Cremona”La Roma Primavera si prepara alla delicata trasferta di domani, 1 maggio, contro una Cremonese che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Roma Primavera, il derby non scaccia la crisi: sesto stop per GuidiLa crisi della Roma Primavera si specchia nel grigio di un derby bloccato, confermando che il momento magico di Trigoria è ormai un ricordo sbiadito. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Bar Cavalletti a Roma, ora l'accusa è di aver riciclato denaro per un gruppo mafioso; Liceo Giannone di Caserta, primavera da record. Da New York a Roma, ecco tutti gli studenti premiati; In arrivo il sole a Roma: tempesta superata, ecco la primavera che sorprende!; Roma indagine sul bistrot del Tufello | l’ombra dei boss nel locale. DIRETTA | Cremonese Roma Primavera (risultato finale 2-3): vantaggio con Maccaroni! (1 maggio 2026)Diretta Cremonese Roma streaming, video, tv: info e probabili formazioni da Cremona per la trentaseiesimo turno del campionato Primavera 1, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net LA VOCE DELLA SERA - Le news più importanti di oggi! Incontro in vista tra Ryan e Gasperini per programmare il futuro. Diversi club interessati a Ndicka e Soulé. La Roma Primavera ritrova il successo battendo la Cremonese. #ASRoma #Vocegiallor - facebook.com facebook La Roma Primavera si aggiudica il 1° posto della Regular Season del campionato Primavera. L’avversaria in semifinale della Final Four per lo Scudetto sarà il Sassuolo (9 maggio, ore 17:30). Daje ragazze #RagazzeGiallorosse #ASRomaFemminile x.com