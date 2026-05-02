A Roma, nel primo fine settimana di maggio, sono previste chiusure di strade e modifiche alla circolazione. La città sta organizzando la mobilità in vista di un calendario ricco di eventi religiosi e sportivi, con l’entrata in vigore di nuovi regolamenti per le Ztl. La viabilità sarà interessata da cambiamenti significativi il 2 e il 3 maggio, che richiederanno attenzione da parte di automobilisti e residenti.

La Capitale si prepara a un fine settimana di profonda riorganizzazione della mobilità in occasione del primo weekend di maggio, tra l’entrata in vigore dei nuovi regimi per la Ztl e una fitta agenda di eventi religiosi e sportivi. Sabato 2 e domenica 3 maggio, diverse zone della città – dal Centro Storico fino ai distretti periferici di Tor Vergata e dell’ Eur – saranno interessate da chiusure stradali e deviazioni delle linee bus. Contestualmente, come sottolineato dai canali di informazione sulla viabilità cittadina, scatta il nuovo orario stagionale per le zone a traffico limitato notturne di Trastevere e San Lorenzo: fino al prossimo ottobre, l’accesso ai non autorizzati sarà interdetto dal mercoledì al sabato, festivi compresi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, caos viabilità: il piano delle chiusure il 2 e 3 maggio

Notizie correlate

Fiorentina-Lazio, scatta il piano viabilità: divieti e chiusure già dal pomeriggioIn vista della partita di campionato Fiorentina – Lazio, che si terrà lunedì 13 aprile alle 20.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Primo maggio a Roma: le strade chiuse e i bus deviati per il Concertone di San Giovanni; Giaconia, Li Muli e Salerno: Cruillas nel caos tra cantieri e traffico, servono interventi immediati per sicurezza e viabilità; Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso nodo A24: il tratto interessato; Traffico bloccato per un'ora tra la terraferma e Venezia.

A1, incidente Diramazione Roma Sud, traffico bloccato verso il Gra: auto ribaltata e coda da San CesareoIncidente sulla Diramazione Roma Sud verso il Gra: due auto coinvolte, una ribaltata. Traffico bloccato e code da San Cesareo. ilquotidianodellazio.it

Primo Maggio a Roma, San Giovanni chiusa per il Concertone: strade vietate, bus deviati e taxi sospesiPrimo Maggio a Roma: San Giovanni chiusa per il Concertone, divieti dal 30 aprile, linee bus deviate e taxi sospesi in zona ... romait.it

Picchia selvaggiamente la compagna e le frattura il naso, arrestato. La coppia era in vacanza a Roma, lei voleva lasciarlo. L'aggressione dopo la discoteca #ANSA - facebook.com facebook

Il Primo Maggio nelle piazze: concertone a Roma, scontri a Torino x.com