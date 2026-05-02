Dopo oltre un mese dalle qualifiche di Suzuka, le prove sul circuito di Miami hanno mostrato un cambiamento evidente nelle prestazioni delle scuderie. La McLaren si è piazzata di nuovo davanti, mentre la Mercedes ha registrato un passo indietro. La Ferrari ha migliorato la propria posizione, ma in misura inferiore rispetto alle aspettative. La gara Sprint Qualifying di oggi ha riservato sorprese e variazioni rispetto alle ultime uscite stagionali.

Dalle qualifiche di Suzuka alla Sprint Qualifying di Miami sono trascorsi 34 giorni, ma in realtà sembra di aver fatto un tuffo nel passato per quanto visto oggi sul circuito della Florida. Il dominio incontrastato della Mercedes sul giro secco è svanito nel nulla (Kimi Antonelli 2° e George Russell addirittura 6°), mentre tutti gli altri top team hanno effettuato un grande passo in avanti grazie agli sviluppi ricompattando il gruppo di testa. La scuderia più forte del venerdì è stata risultati alla mano la McLaren, che archivia il primo posto di Lando Norris ed il terzo di Oscar Piastri nella Sprint Qualifying dopo aver dimostrato un buon...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rivoluzione a Miami: McLaren di nuovo davanti, Mercedes arretra e Ferrari progredisce meno del previsto

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