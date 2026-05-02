' Ribelli pop raccontare la Resistenza oggi' convegno del Centro Studi Movimenti al Palazzo del Governatore

Sabato 9 maggio, dalle 9.30 alle 13.30 al Palazzo del Governatore a Parma si terrà il convegno ‘Ribelli pop’, raccontare la Resistenza oggi, a cura di Centro studi movimenti, con il patrocinio di Comune di Parma e Istituto nazionale Ferruccio Parri e con il contributo di Regione Emilia-Romagna e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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