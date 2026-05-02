A Reggio Emilia, un uomo di 65 anni è stato sottoposto a un provvedimento con braccialetto elettronico e allontanamento dalla donna. Le indagini hanno ricostruito le frequentazioni e le azioni quotidiane che hanno portato alla denuncia, mentre l'aggressione fisica avvenuta lo scorso febbraio è stata collegata a un episodio specifico tra i due. La vicenda riguarda comportamenti reiterati e un episodio di violenza che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come sono state ricostruite le violenze quotidiane subite dalla donna?. Cosa ha scatenato l'aggressione fisica avvenuta lo scorso febbraio?. Quali gesti intimidatori ha compiuto l'uomo davanti al figlio minore?. Perché il giudice ha imposto il divieto di ogni comunicazione?.? In Breve Aggressioni quotidiane e minacce di morte avvenute davanti al figlio minore.. Episodio di violenza fisica con lesioni documentate lo scorso febbraio.. Obbligo di mantenere mille metri di distanza dalla moglie e dai figli.. Indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale.. Il braccialetto elettronico e l’allontanamento dalla casa familiare sono le misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale per un uomo di 65 anni a Reggio Emilia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia: braccialetto e allontanamento per un 65enne

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