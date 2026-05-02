A Reggio Calabria, Campolo assume il ruolo di responsabile delle Politiche Giovanili di AP, concentrandosi su strategie per contrastare la perdita di giovani dalla città metropolitana. Sono in programma alcune iniziative per favorire nuove opportunità di lavoro e incentivare la permanenza dei giovani nel territorio. Le proposte e le azioni concrete saranno discusse nei prossimi incontri, con l’obiettivo di affrontare direttamente le questioni legate all’occupazione e alla crescita dei più giovani.

? Cosa scoprirai Come intende fermare la fuga dei giovani dalla città metropolitana?. Quali azioni concrete proporrà Campolo per creare nuove opportunità lavorative?. Chi guiderà il coordinamento tra i giovani e il Centrodestra reggino?. Perché questa nuova struttura punta a presidiare i quartieri periferici?.? In Breve Massimo Ripepi e Lorenzo Scappatura coordinano la nuova struttura regionale di AP.. Il progetto si inserisce nella coalizione del sindaco Francesco Cannizzaro.. L'azione mira a contrastare la fuga dei giovani per lavoro e studio.. La strategia punta a collegare i quartieri di Reggio Calabria alle istituzioni.. Giuseppe Campolo assume la guida delle Politiche Giovanili di Alternativa Popolare a Reggio Calabria per rafforzare il radicamento del movimento nelle nuove generazioni della città metropolitana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Campolo guida le Politiche Giovanili di AP

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