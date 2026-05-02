Una panoramica dei redditi nella provincia rivela che alcuni comuni superano i 22.000 euro di reddito medio, con un andamento che evidenzia differenze tra le diverse aree. Tra questi, uno in particolare si distingue per il reddito più elevato, mentre altri si collocano sotto questa soglia. La distribuzione della ricchezza si concentra in alcune zone, tra cui quella che si trova tra il primo comune e la Murgia.

? Cosa scoprirai Quali comuni superano la soglia dei 22.000 euro di reddito medio?. Dove si concentra la maggiore ricchezza tra i comuni della provincia?. Chi sono i comuni con la più alta percentuale di povertà?. Come influisce la posizione geografica sul potere d'acquisto dei cittadini?.? In Breve Molfetta domina le fasce medio-alte con la maggior concentrazione di dichiarazioni fiscali.. Mola e Poggiorsini registrano il 33% di popolazione nella fascia 0-10mila euro.. Altamura segue Bari per volume economico totale con 932,5 milioni di euro.. La Valle d'Itria guida la media con 21.289 euro per residente.. I dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul reddito 2025 delineano una mappa economica frammentata per i 40 comuni dell’area metropolitana di Bari, con medie che oscillano tra i 18.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Redditi Bari: la mappa economica tra il primato di Bitritto e la Murgia

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