In occasione di un evento a Miami, la scuderia Red Bull ha presentato una nuova ala rotante per la monoposto RB22. Questa componente aerodinamica, progettata per migliorare le prestazioni in pista, si distingue per il movimento diverso rispetto alle ali utilizzate dalla scuderia Ferrari. La modifica riguarda principalmente il modo in cui l’ala si muove durante la gara, influenzando la gestione dell’aerodinamica della vettura.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova ala rotante l'aerodinamica della RB22?. Perché il movimento dell'ala Red Bull differisce da quello Ferrari?. Quanto peso riuscirà a sottrarre il team per raggiungere il limite?. Cosa cambieranno le nuove fiancate sulla stabilità della vettura?.? In Breve Nuova ala con escursione di 160 gradi per ottimizzare portanza e resistenza aerodinamica.. Pierre Wache punta a ridurre il sovrappeso di 12 kg verso il limite di 768 kg.. Modifiche alle sidepod e alla zona bib per migliorare la gestione dei flussi.. Verifiche tecniche effettuate a Silverstone prima del debutto nel Gran Premio di Miami.. La Red Bull porta a Miami un pacchetto di aggiornamenti massicci per la RB22, includendo una nuova ala posteriore rotante e interventi strutturali volti a ridurre il peso eccessivo della vettura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Red Bull a Miami: arriva la nuova ala rotante per la RB22

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