Ravenna al centro della nuova infrastruttura energetica della Dorsale Adriatica | si apre il confronto con cittadini e amministratori

Ravenna entra nel progetto della nuova infrastruttura energetica della Dorsale Adriatica, un collegamento elettrico che unisce l’Emilia-Romagna e la Puglia lungo la costa adriatica. La realizzazione di questa rete mira a migliorare la connessione tra le regioni e potenziare l’integrazione dell’energia proveniente da fonti rinnovabili. Il progetto ha avviato un confronto con cittadini e amministratori locali per affrontare le questioni legate ai lavori e alle implicazioni sul territorio.

Anche Ravenna si fa un nodo strategico per la futura rete Hypergrid, il collegamento elettrico che metterà in connessione l'Emilia-Romagna e la Puglia rafforzando il corridoio adriatico e l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Per approfondire questo nuovo collegamento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Forlì snodo strategico per l’energia del futuro: al via il confronto sulla nuova Dorsale AdriaticaUn ponte energetico invisibile, lungo 600 chilometri, che unirà la Puglia alla Romagna per trasportare l’energia pulita del Sud verso i centri di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ravenna al centro della nuova infrastruttura energetica della Dorsale Adriatica: si apre il confronto con cittadini e amministratori; Un cavo elettrico lungo 600 km. Collegamento sottomarino fra Foggia e Forlì, due incontri; Forlì snodo strategico per l’energia del futuro: al via il confronto sulla nuova Dorsale Adriatica; Coordinamento Comitati Quadruplicamento ferroviario: Il silenzio delle istituzioni si rompe solo per il voto. Ferrovie, minoranza a Termoli: “Difendere Frecciarossa e sicurezza della dorsale adriatica” I consiglieri di minoranza Oscar Scurti, Giuseppe Mileti, Silvio Orlando, Marcella Stumpo e Manuela Vigilante, del Comune di Termoli, hanno presentato una mozione - facebook.com facebook Parte la consultazione pubblica per la nuova "Dorsale Adriatica: Foggia-Forlì" L’opera collegherà Puglia ed Emilia-Romagna tramite un elettrodotto sottomarino HVDC, fondamentale per potenziare gli scambi energetici tra Sud e Centro-Nord e favorire l’int x.com