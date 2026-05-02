? Cosa scoprirai Come ha fatto un ex inviato di guerra a trasformare un deposito?. Dove si nasconde il luogo dove girò Antonioni il film Il Grido?. Chi ha aiutato il proprietario a cancellare i simboli del ventennio?. Cosa diventerà il vecchio cinema insieme alla casa galleggiante sul Po?.? In Breve Associazione Genti del Po e don Giorgio Lazzarato hanno sostenuto il recupero.. Luogo dove Antonioni girò Il Grido con l'attrice Alida Valli.. Ex sala fascista trasformata in Casa del Popolo dopo il 25 aprile 1945.. Rassegna estiva con tour fluviali in partenza il 29 giugno 2026.. A Ravalle, il 2 maggio 2026, Franco Ferioli ha riportato in vita lo spazio del cinema Italo Balbo situato in via Carlo Martelli 186, trasformando un luogo abbandonato vicino all’argine del Po in una nuova realtà culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravalle, rinasce il cinema sul Po: il sogno di Franco Ferioli

Notizie correlate

Franco ce l’ha fatta, il nuovo cinema Paradiso è qui: “Nasce sul Po la saletta ‘Il grido’”Ferrara, 2 maggio 2026 – La casa di Irma era sull’argine del Po, sconfinata pianura, laggiù le case di Ravalle.

A Napoli rinasce il Teatro Cinema delle Palme e celebra i suoi 100 anni di storiaNell’anno del suo centenario, rinasce il Teatro Cinema delle Palme di via Vetriera a Napoli, un gioiello Liberty incastonato nel cuore culturale e...