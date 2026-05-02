Rally Fvg | Signor e Muradore dominano la prima tappa

La prima tappa del Rally del Friuli Venezia Giulia e del 30° Alpi Orientali Historic ha visto i piloti Signor e Muradore distinguersi, portando avanti la tradizione di competizioni intense e spettacolari. La gara, alla sua 61ª edizione, si è svolta nel rispetto delle consuetudini che da sempre caratterizzano questo evento, attirando appassionati e partecipanti da tutta la regione.

La 61ª edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia e il 30° Alpi Orientali Historic si sono aperti nel segno della continuità e del talento. La prima giornata di gara ha visto protagonisti assoluti Marco Signor e Rino Muradore, che hanno chiuso in testa le rispettive categorie confermando i.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Motori accesi al Rally Fvg-Alpi Orientali, favoriti per il successo Signor e MuradoreMotori accesi a Manzano: scatta domani alle 14, da piazza Chiodi, il Rally del Friuli Venezia Giulia-Alpi Orientali Historic, gara riservata... Rally autostoriche: 3 piloti modenesi dominano la garaIl Campionato Italiano Rally Autostoriche ha preso il via con una gara d’apertura decisiva che ha protagonisti i piloti della provincia di Modena. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Motori accesi al Rally Fvg-Alpi Orientali, favoriti per il successo Signor e Muradore; Rally del Friuli Venezia Giulia-Alpi Orientali Historic al via; Il 61°Rally del Friuli Venezia Giulia/30°Alpi Orientali Historic pronto alle sfide: il trevigiano Signor cerca il bis di successi; Rally Fvg-Alpi Orientali Historic scalda i motori. Rally Fvg: Signor e Muradore dominano la prima tappaI favoriti confermano le aspettative nelle speciali di apertura. Domani la sfida finale con sei prove in programma e l’arrivo previsto in Piazza Chiodi ... udinetoday.it De Sabbata torna al Rally Fvg: obiettivo bis dopo il podio 2024Esordio stagionale per il driver di Udine nel primo round della Coppa Rally di Zona 5: nel mirino il risultato del 2024 e il riscatto 2025. nordest24.it Rally FVG: Signor al comando, Muradore leader tra le storiche Prima tappa nel segno dei favoriti Marco Signor – Michi (Toyota Yaris) guidano tra le moderne Rino Muradore – Delbello (Ford Escort RS 1800) in testa tra le storiche Bravi – Span - facebook.com facebook