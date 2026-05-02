La Rai ha deciso di rinviare lo spettacolo di Conti previsto per il primo maggio, modificando così il programma originale del concerto. Questa scelta si inserisce in un contesto di confronto tra diverse produzioni televisive, tra cui uno show musicale in onda nello stesso giorno. La decisione ha conseguenze dirette sugli ascolti televisivi previsti per domani, considerando le sovrapposizioni tra le diverse proposte di programmazione.

? Cosa scoprirai Perché la Rai ha deciso di spostare lo show di Conti?. Come influirà lo scontro con Amici sugli ascolti di domani?. Chi ha deciso di sostituire il programma con un film?. Quali conseguenze avrà questo cambio di palinsesto per gli spettatori?.? In Breve Rai 1 trasmette il film Someone like you per evitare sovrapposizioni interne.. Lo show si sposta a sabato 2 maggio per non competere con Rai 3.. La nuova messa in onda sfida direttamente il programma Amici di Maria De Filippi.. Il concerto del Primo maggio viene trasmesso in diretta da piazza San Giovanni Laterano.. La Rai ha riorganizzato il palinsesto di questa sera, 1 maggio 2026, spostando lo show Dalla strada al palco Special 2026 per evitare una collisione con la diretta musicale di Rai 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai, slitta lo show di Conti: il Concerto del 1° maggio stravolge tutto

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