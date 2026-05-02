Su Rai 1, la trama di Dawson si concentra sulla ricerca della verità, tra segreti nascosti e un nuovo sentimento. La storia ruota attorno a una donna che scopre di avere una sorella gemella rimasta sconosciuta per anni. Contestualmente, si indaga sulla scomparsa improvvisa di London, con dettagli che vengono svelati nel corso della narrazione. La vicenda si sviluppa attraverso rivelazioni e colpi di scena che coinvolgono i personaggi principali.

? Cosa scoprirai Chi è la sorella gemella rimasta nascosta per tutti questi anni?. Cosa nascondeva davvero la scomparsa improvvisa di London?. Come può un segreto familiare cambiare il destino di Dawson?. Perché la verità su Louise spinge l'architetto verso un nuovo amore?.? In Breve Regia di Tyler Russell con attori Jake Allyn, Sarah Fisher e Lynn Collins.. Messa in onda prevista per le ore 21.30 del 1 maggio 2026.. Disponibilità del film su piattaforma Rai Play in modalità streaming e on demand.. Cast include anche Robyn Lively, Bart Johnson, Scott Reeves e Austin Robert Russell.. Rai 1 trasmette questa sera, 1 maggio 2026, alle ore 21.30, la pellicola cinematografica Someone Like You – L’eco del cuore, un’opera diretta da Tyler Russell che esplora i legami familiari e la guarigione emotiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai 1: Dawson cerca la verità tra segreti e un nuovo amore

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