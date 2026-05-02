Quasi 70 mila visualizzazioni in pochi giorni | i Mizzica tornano con Si maritau Rosa
Sfiorano quota 70 mila visualizzazioni in pochi giorni i Mizzica con il loro nuovo videoclip "Si maritau Rosa", pubblicato lo scorso 24 aprile su YouTube. Un risultato che conferma la crescita della band e l’interesse del pubblico per una formula capace di mescolare tradizione popolare e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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