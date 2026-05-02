Nella zona del barese si è diffusa una crescente preoccupazione legata alla criminalità, che ha coinvolto anche locali pubblici e persone. La notizia di un omicidio avvenuto in una discoteca di Bisceglie ha alimentato questa sensazione, facendo pensare a possibili episodi simili nel territorio. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni e a una richiesta di interventi per contenere l’escalation.

Già dalle premesse si capiva che è subentrata la paura. Nell’intera zona del barese. L’omicidio in discoteca di Bisceglie visto come possibile inizio di situazioni analoghe nel territorio. Questa la premessa. Ieri un gruppo di giovanissimi in discoteca, zona Capitolo di Monopoli. In serata la chiamata di una ragazza alla mamma, erano tutti fuori dalla discoteca perché poteva esserci stato un possibile sparo. O forse no. Comunque caos e paura. Se sia accaduto qualcosa di specifico non è tuttora dettagliato. Se ci sia paura, sì, sta montando. È questa da superare subito con un adeguato contrasto alle azioni criminali da parte di chi decide e chi opera.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, se avanza la paura della criminalità che fa male a persone e locali pubblici Escalation da contrastare

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