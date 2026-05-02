Proroga del taglio alle accise | diesel stabile ma la benzina vola verso i 2euro litro

Il governo ha approvato una proroga di 21 giorni per il taglio alle accise sui carburanti, con il via libera del consiglio dei ministri. Mentre il prezzo del diesel rimane stabile, il costo della benzina continua a salire, avvicinandosi ai 2 euro al litro. La misura, annunciata dalla presidente del consiglio, prevede un intervento più consistente a partire dal primo maggio. Nessuna modifica è stata annunciata per altri tipi di combustibili.

Il governo ha prorogato per altri 21 giorni il taglio alle accise sui carburanti. La misura ha ottenuto il via libera dal consiglio dei ministri, ma come anticipato nei giorni scorsi dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni a partire dal 1° maggio lo sconto sarà più sostanzioso per il.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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