Pronostico Villarreal-Levante | non accettano di perdere in casa

Sabato si disputa la partita tra Villarreal e Levante, valida per la trentaquattresima giornata di Liga. La sfida si svolge in casa del Villarreal, che non ha intenzione di perdere davanti al proprio pubblico. La squadra ospite, invece, cerca di ottenere almeno un punto per migliorare la propria posizione in classifica. Entrambe le formazioni affrontano l'incontro con obiettivi diversi, senza permettersi di perdere.

Villarreal-Levante è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Villarreal e Levante sono due squadre in forma anche se lottano per due obiettivi diversi in classifica: i padroni di casa vogliono chiudere al terzo posto, gli ospiti cercano una salvezza complicata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Giustamente, anche perché la Champions League ormai è davvero cosa fatta per i padroni di casa, il pensiero potrebbe essere che il Levante abbia maggiori motivazioni e quindi potrebbe uscire indenne dal campo del Villarreal. Ma solamente Real Madrid e Barcellona in questo campionato hanno fatto bottino pieno su questo campo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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