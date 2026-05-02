Pronostico Manchester United-Liverpool | siamo certi di una cosa

La partita tra Manchester United e Liverpool si giocherà nella trentacinquesima giornata di Premier League. Si tratta di un incontro molto atteso tra due squadre che occupano posizioni alte in classifica. La sfida si svolgerà allo stadio di casa del Manchester United, con l’arbitro designato e le formazioni ancora da ufficializzare. Entrambe le squadre cercano punti cruciali per le rispettive ambizioni di classifica.

Manchester United-Liverpool è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Due squadre che avrebbero potuto fare sicuramente meglio nel corso dell’anno, ma che ormai hanno raggiunto quello che è stato, da un certo punto in poi, l’obiettivo, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Lo United terzo in classifica ha anche quasi l’aritmetica di questa cosa che potrebbe arrivare nel corso di questa domenica, per il Liverpool manca davvero poco e il merito della squadra di Slot è stato quello di non disunirsi del tutto nel momento in cui ha capito che sarebbe stato difficile ripetere l’impresa dell’anno scorso.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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