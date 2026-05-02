Nella trentacinquesima giornata di Premier League, Bournemouth e Crystal Palace si affrontano in una partita caratterizzata da molte assenze e da un momento di incertezza per entrambe le squadre. I padroni di casa, penultimi in classifica, cercano punti per mantenere la speranza di salvezza, mentre gli ospiti, già salvi, vogliono chiudere la stagione senza ulteriori rischi. La partita si svolge in un clima di tensione e con poche certezze sul risultato finale.

Bournemouth-Crystal Palace è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Contro un Crystal Palace praticamente salvo e che ha in testa solamente la semifinale di Conference League della prossima settimana nella quale deve chiudere i conti contro lo Shakhtar, il Bournemouth ha una grossa occasione, vale a dire quella di prendersi una vittoria che avvicinerebbe il posto europeo per il prossimo anno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Settimi in classifica ad un solo punto, inoltre, dal sesto posto, i biancorosso di Iraola – che lascerà alla fine dell’anno – hanno davvero la possibilità, quasi, di blindare il piazzamento europeo e rispedire indietro le minacce del Chelsea che spinge.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bournemouth-Crystal Palace: la testa è da un’altra parte

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