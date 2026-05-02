Una donna di 35 anni è stata arrestata a Salerno dopo aver narcotizzato ed evirato il marito, di 41 anni. L'uomo è stato portato in condizioni gravi all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, mentre la donna si trova nel carcere della città. L'episodio è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, e le forze dell'ordine stanno indagando sui fatti.

Ha evirato il marito: ora lei, 35 anni, è in carcere a Salerno, lui, 41 anni, è ricoverato in condizioni serie all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. È quanto accaduto nel pomeriggio del Primo maggio ad Angri, città dell’Agro Nocerino Sarnese. I protagonisti della drammatica vicenda sono una coppia del Bangladesh. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione di quanto accaduto. Il sospetto è che l’uomo sia stato prima narcotizzato in quanto ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo. Successivamente, mentre dormiva, è stato evirato dalla 35enne che gli ha provocato un taglio netto ai genitali.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Prima lo narcotizza e poi lo evira: 41enne ricoverato in gravi condizioni

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