Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 2 maggio 2026, il prezzo del gas all’ingrosso, misurato tramite il PSV, si attesta a circa 0,419 euro per Smc. Questa cifra rappresenta il valore corrente del gas nel mercato all’ingrosso e riflette le condizioni di mercato di questa giornata. La quotazione del PSV viene aggiornata quotidianamente e fornisce un’indicazione diretta sull’andamento del prezzo del gas in Italia.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 2 Maggio 2026, è pari a circa 0,419 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 44,71 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 44,71 10,7? 4,18 euroMWh? 0,419 euroSmc). Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza alla stabilizzazione su valori inferiori rispetto alle settimane precedenti. Dopo il picco registrato a inizio aprile, con valori superiori a 0,54 euroSmc, il prezzo si è progressivamente ridotto, mantenendosi negli ultimi giorni in un intervallo compreso tra 0,41 e 0,43 euroSmc.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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