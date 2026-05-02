Polizia di stato | fermato in A1 presunto ricettatore di auto di lusso

Nella mattinata del 2 maggio, lungo l’autostrada A1, un uomo è stato fermato dalla polizia di stato con l’accusa di essere coinvolto nella ricettazione di veicoli di lusso. L’operazione si è svolta nel corso di controlli di routine, che hanno portato al fermo e al successivo approfondimento dell’indagine. Le autorità stanno verificando i dettagli relativi ai veicoli e alle eventuali connessioni con altre attività illecite.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Polizia di stato: fermato in a1 presunto ricettatore di auto di lusso Durante un controllo in A1 presso l’Area di Servizio Lucignano Ovest, una apparentemente anonima Range Rover Sport, ferma in sosta e senza nessuno a bordo, ha suscitato l’interesse di personale della Sottosezione di Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle. Quell’autovettura nascondeva, infatti, tratti di illegalità che, di lì a poco, accertamenti più approfonditi avrebbero rivelato. L’attenzione degli operatori è stata attratta, in un primo momento, dalle targhe del veicolo, all’apparenza genuine, ma che ad un esame scrupoloso hanno mostrato alcuni dettagli, tali da farle ritenere sospette di falsità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia di stato: fermato in A1 presunto ricettatore di auto di lusso Notizie correlate Con l’auto di lusso rubata nell’area di servizio: arrestato il ricettatoreLUCIGNANO – Durante un controllo in A1 nell’area di servizio Lucignano Ovest, una apparentemente anonima Range Rover Sport, ferma in sosta e senza... Pisa, omicidio in auto: 25enne ucciso dopo una lite, fermato il presunto killer sull’A1.Un giovane di 25 anni, Kevin Muharremi, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, in provincia di Pisa, da un colpo di pistola mentre era... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Albavilla (CO), continua il contrasto al fenomeno dello spaccio. La Polizia di Stato di Como sequestra droga e contanti; arrestato un 22enne marocchino. - Questura di Como | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Polizia di Stato: controlli anticrimine nei quartieri di Sampierdarena e Cornigliano. - Polizia di Stato; Como, proseguono i servizi di rafforzamento della sicurezza urbana: 20enne tunisino arrestato, denunciato e accompagnato al C.P.R. di Milano - Polizia di Stato; Modena. Fermato in auto per un controllo e trovato in possesso di droga: arrestato dalla Polizia di Stato - Polizia di Stato. Polizia di Stato, concorso per 4.400 allievi agenti: requisiti e cosa sapere sul bandoLeggi su Sky TG24 l'articolo Polizia di Stato, concorso per 4.400 allievi agenti: requisiti e cosa sapere sul bando ... tg24.sky.it Ragazzo di 22 anni fermato per un controllo, i poliziotti scoprono che è ricercato: arrestatoVERONA - Identificato e arrestato il 22enne egiziano ricercato dalle forze dell'ordine. È accaduto nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile, a Verona dove la polizia ... ilgazzettino.it Arriva una email. Il mittente sembra la Polizia di Stato. C’è il logo del Ministero dell’Interno, la firma del Capo della Polizia o di un dirigente con tanto di nome e cognome. Il testo ti informa che sei indagato per accesso a materiale pedopornografico. Il cuore si f - facebook.com facebook Roma, Scuola superiore di Polizia, concluso il 7° meeting degli esperti di Interpol dedicato alla "Silver notice", un nuovo “Avviso” finalizzato a rafforzare gli strumenti a disposizione delle Forze di polizia di tutto il mondo poliziadistato.it/articolo/32686… #esserci x.com