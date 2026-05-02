Un uomo di 35 anni è stato accoltellato a Ibiza e ha perso la vita in strada. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La vittima, nota nel settore della ristorazione, è stata trovata in condizioni critiche e soccorsa dai presenti prima di essere trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. La polizia sta analizzando le testimonianze e i reperti raccolti sul luogo dell’evento.

"> Brutale omicidio a Ibiza: Francesco Sessa ucciso a 35 anni. Francesco Sessa, un giovane pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani, in provincia di Salerno, è stato tragicamente accoltellato e ucciso a Ibiza. La notizia ha scosso non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche tutta la comunità locale, colpita dalla brutalità di un omicidio avvenuto in pieno giorno. Il drammatico evento nel cuore di Ibiza. L’incidente fatale è avvenuto nella famosa zona di Platja d’en Bossa, una delle località più frequentate dell’isola spagnola. L’episodio si è svolto nel pomeriggio di ieri, quando il 35enne è stato colpito da un fendente al torace, che ne ha causato la morte in breve tempo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pizzaiolo 35enne accoltellato a Ibiza: tragica morte in strada, indagini in corso.

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Panoramica sull’argomento

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