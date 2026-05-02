Più di 3 chili di droga nascosti tra Giugliano e Castel Volturno | arrestato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di oltre tre chili di droga nascosta tra le zone di Giugliano e Castel Volturno. Durante un controllo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato la sostanza stupefacente, che secondo le prime analisi era destinata allo spaccio. L’arresto si inserisce in un’operazione di contrasto al traffico di droga condotta nelle aree del litorale domizio.

Un 26enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A mettere a segno l'operazione gli uomini del Commissariato di Giugliano-Villaricca con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti hanno effettuato un controllo presso uno stabile in uso al 26enne, dove hanno rinvenuto 18 bustine di marijuana del peso di circa 54 grammi e 11 bustine di hashish del peso di 40 grammi. I poliziotti hanno poi deciso di estendere i controlli all’abitazione dell'uomo, nel...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Più di 3 chili di droga nascosti tra Giugliano e Castel Volturno: arrestato 26enne Notizie correlate Giugliano, droga nascosta tra detersivi e ammorbidenti: arrestato 36enne con oltre 2 chili di stupefacentiBlitz dei carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno arrestato un 36enne accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Giugliano, droga nascosta in casa: arrestato 26enneOperazione della Polizia di Stato tra Giugliano e Castel Volturno: sequestrati hashish, cocaina, marijuana e materiale per lo spaccio Nascondeva... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Raccolta plasma 2026: i dati del mese di marzo - AVIS; Milano, il tir dei giocattoli nasconde 170 chili di droga: arrestato camionista; La transizione ecologica della moda è vera se coinvolge la classe lavoratrice; Stoffe, prodotti chimici e 79 chili di marijuana: arrestato autotrasportatore al porto di Civitavecchia. La folle dieta di Pogacar per le tappe di montagna: l'equivalente di 3 chili di pasta o 50 bananeQuando Tadej Pogacar deve affrontare una tappa di montagna al Tour de France – corsa che ha vinto per ben quattro volte in carriera (2020, 2021, 2024 e 2025) – arriva a consumare un totale di 1.200 ... corriere.it CFI - Crisi Fiscale d'Impresa. . Se sei un commercialista, lo stai già vedendo ogni giorno: sempre più clienti in difficoltà. Nel 2026 le liquidazioni giudiziali sono aumentate del +23% rispetto al 2025. Questo non significa solo problemi per le aziende. Signifi - facebook.com facebook È passata più di una settimana, ma l'energia del workshop è ancora vivida. Noi stiamo già lavorando alla settimana di pratica dei Master in partenza ad ottobre: tu che aspetti a iscriverti #bepartofi x.com