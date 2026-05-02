Pisa e Verona retrocedono in Serie B

Pisa e Verona sono state ufficialmente retrocesse in Serie B, come riportato poche ore fa da fonti online. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali delle rispettive società, confermando il cambio di categoria per le due squadre. La notizia si aggiunge alle recenti decisioni riguardanti la promozione e la retrocessione nel campionato italiano di calcio. La retrocessione sarà effettiva a partire dalla prossima stagione sportiva.

Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: El Pisa y el Verona consumaron este viernes su descenso matemático a la Serie B a falta de tres jornadas, después de que el conjunto toscano perdiera, lo que deja aún abierta la última plaza de descenso, que se decidirá entre Lecce, Cremonese, Cagliari, Fiorentina o Génova. –> –> –> La derrota del Pisa ante el Lecce (1-2) confirmó la caída del conjunto toscano y la del véneto, que no lograron mantener el nivel competitivo necesario para asegurar la permanencia a lo largo de la temporada. –> –> –> En la parte baja de la tabla, el Lecce se sitúa con 32 puntos (con un partido más), mientras que el Cremonese, con 28, ocupa actualmente la zona de descenso en la pelea por evitar la tercera plaza de retroceso a la Serie B.🔗 Leggi su Justcalcio.com Campionato serie A le schedine del Gigione per le gare del 02-03-04 maggio 2026 Notizie correlate Pisa-Lecce 1-2: i toscani e anche il Verona retrocedono in Serie BIl Pisa retrocede in Serie B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce nell’anticipo della 35a giornata. Pisa-Lecce 1-2 | Il viaggio finisce qua: i nerazzurri scendono dal treno della A e retrocedono in cadetteriaTrecentosessantadue giorni dopo il 4 maggio 2025, che rimarrà scolpito a caratteri cubitali nella storia nerazzurra, il Pisa Sporting Club saluta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calcio: Pisa-Lecce 1-2, i toscani e anche il Verona retrocedono in Serie B; Il Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B: la vittoria del Lecce condanna anche il Verona; Lotta per non retrocedere: ufficiali i primi verdetti; Il Lecce vince a Pisa: i toscani e il Verona retrocedono in serie B. Genoa, salvezza rimandata. Pisa e Verona le prime due retrocesse. Intanto il Venezia torna in Serie ALa vittoria del Lecce in Toscana condanna anche aritmeticamente il percorso dei nerazzurri e dei gialloblù. In Serie B si decide tutto all'ultima giornata ... ilromanista.eu Il Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B: la vittoria del Lecce condanna anche il VeronaIl Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta contro il Lecce nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A ... fanpage.it Le sue sono lacrime di gioia, dopo quel gol contro il Pisa ieri sera. Per lui, quel gol è stata una liberazione. Un’esplosione di tutto quello che si è portato dentro negli ultimi anni. Un momento che ha toccato lui… ma anche ogni tifoso leccese. Perché è stato un - facebook.com facebook Una vittoria fondamentale per il Lecce Che condanna Pisa e Verona alla #PisaLecce #DAZN x.com