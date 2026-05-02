Pierpaolo Spollon, attore padovano, ha dichiarato di sentirsi sicuro nel poter partecipare a un’eventuale cena con il re Carlo senza sfigurare, sottolineando l’importanza dell’educazione e del rispetto. Attualmente impegnato come conduttore del Concerto del Primo Maggio insieme a Arisa, ha espresso il suo pensiero sulle relazioni formali e sull’attenzione ai comportamenti appropriati in contesti ufficiali.

Classe 1989, l'artista (rimasto nel cuore di molti come Riccardo Bonvegna di Doc - Nelle tue mani) si dice entusiasta dell'imminente ruolo di co-conduttore del Concertone. «Fino a qualche anno fa lo guardavo dalla piazza, ora salirò sul palco. Sarò un compagno di viaggio, cercherò di portare un po’ di leggerezza, quella basata su una profondità di spirito come diceva Calvino», ha commentato Pierpaolo Spollon. Per lui, musica uguale a un sottofondo quotidiano: mai senza. «Non ho ancora parlato con lo psicoterapeuta della mia passione per la musica, ma quand’ero piccolo a casa non mancava mai». Artisti del cuore? «Niccolò Fabi e i Litfiba.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pierpaolo Spollon: «Posso andare a cena con re Carlo senza sfigurare. Ci tengo tanto all’educazione e al rispetto»

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