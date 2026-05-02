Picchiata in strada dopo la discoteca Il compagno le rompe il naso

Una giovane donna è stata aggredita in strada dopo aver lasciato una discoteca, subendo un violento colpo al volto che le ha rotto il naso. L'episodio si è verificato nella zona centrale della città e ha coinvolto anche il suo compagno, che ha partecipato all'aggressione. La coppia, residente nel paese da diversi anni, si trovava in visita nella capitale al momento dell'aggressione.

La mini vacanza nella Capitale si è conclusa nel peggiore dei modi per una coppia ormai residente da anni in Italia. I fatti all'alba in zona Torre Spaccata, dove un uomo di 33 anni è stato arrestato dagli agenti del VI distretto Casilino con l'accusa di lesioni gravissime aggravate.L'aggressione.🔗 Leggi su Romatoday.it Rissa fuori dalla discoteca… arrivano i poliziotti | Gilera Discoteche Life Edition Notizie correlate Festa della Donna choc a Giugliano: trascinata per i capelli e picchiata fuori dalla discoteca dal compagno ubriacoCosa è successo nella discoteca di Giugliano nella notte della Festa della Donna Doveva essere una notte di festa. Santanchè, il compagno rompe il silenzio dopo le dimissioniLe dimissioni di Daniela Santanchè sono maturate al termine di una giornata caratterizzata da forte tensione politica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Aggressione choc in strada: ciclista massacrato di botte da automobilista; Studentessa presa a pugni per strada da un uomo con il passamontagna. Lo sfogo del papà: Mia figlia è sconvolta; Ancona, picchiata in strada da uno sconosciuto: Mi ha inseguita, salvata dai passanti; Picchiata in strada dopo la discoteca. Il compagno le rompe il naso. Ragazza di 19 anni incinta picchiata dal fidanzato per strada a Pavia(ANSA) - PAVIA, 27 APR - Una ragazza di 19 anni incinta è finita in ospedale dopo essere stata picchiata dal fidanzato in viale Partigiani, in una zona periferica di Pavia. La giovane, soccorsa dal 11 ... msn.com “Stessa storia.. mia figlia è stata picchiata due anni fa (ho i video per fortuna) da una compagna , incitata dal gruppo, poi messaggi offensivi e di incitamento al suicidio sempre stessa compagna, esclusa da tutti. Conclusione mia figlia depressa si tagliava e pia - facebook.com facebook