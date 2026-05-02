picchia selvaggiamente la compagna e le frattura il naso arrestato cubano

Un uomo di origini cubane è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna durante una lite in casa. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe colpito ripetutamente la donna, causando la frattura del naso. L'aggressione è avvenuta mentre i due rientravano a casa, e i vicini hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato l'uomo e avviato le procedure di legge.

Ha picchiato selvaggiamente la compagna, come hanno riferito alcuni testimoni che hanno chiamato il 112, e le ha fratturato il naso. Lesioni così gravi da richiedere un intervento chirurgico urgente della donna, trovata dalla polizia con il volto grondante di sangue. Lui, un 33enne cubano, con indosso una maglietta con evidenti tracce ematiche, ha cercato di allontanarsi. Ma è stato bloccato e arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime aggravate. La coppia di sudamericani, che vive in Italia da anni, si trovava a Roma per una vacanza. E a quanto hanno ricostruito gli agenti del VI Distretto Casilino stava attraversando una crisi: la donna intendeva porre fine alla relazione.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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