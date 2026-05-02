Picchia la compagna durante una vacanza a Roma e le frattura il naso | arrestato

Durante una vacanza a Roma, un uomo ha aggredito la compagna colpendola e provocandole la frattura del naso. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che hanno arrestato l’uomo sul posto. La donna ha ricevuto assistenza medica per le ferite riportate. L’indagine è ancora in corso, e si stanno raccogliendo testimonianze e prove relative all’accaduto.

Una donna è stata picchiata dal compagno durante la loro vacanza a Roma: l'uomo le ha fratturato il naso. Il 33enne è stato arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, picchia la compagna e le rompe il naso: arrestato 33enne Roma, rompe il naso alla compagna, 33enne arrestato dopo una violenta liteABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima ha riportato la frattura del naso Una donna è stata brutalmente aggredita dal compagno durante una lite avvenuta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Violenza sulle donne a Roma: picchia selvaggiamente la compagna e le frattura il naso durante la vacanza; A Corridonia picchia la sorella durante una lite, arrestato 61enne; Lecce, 12enne nascosto sotto il letto chiama i carabinieri: Venite, papà picchia mamma; Paura in pausa pranzo a Boretto: morde e picchia senza motivo un collega, operaio denunciato. Picchia la compagna durante una vacanza a Roma e le frattura il naso: arrestatoUna donna è stata picchiata dal compagno mentre la coppia era in vacanza a Roma. L'uomo l'ha massacrata di botte fino a provocarle una frattura al naso. La vittima è finita in ospedale mentre il ... fanpage.it Picchia la sua convivente con telefono e pugni davanti ai figli piccoli, arrestato nel Pavese un uomo di 30 anniSecondo la ricostruzione dei fatti, a seguito di una discussione per futili motivi, l'uomo avrebbe aggredito la compagna colpendola prima alla testa con un telefono e, successivamente, sferrandole div ... affaritaliani.it Picchia selvaggiamente la compagna e le frattura il naso, arrestato. La coppia era in vacanza a Roma, lei voleva lasciarlo. L'aggressione dopo la discoteca #ANSA x.com Roma, picchia la compagna e le rompe il naso: arrestato 33enne https://gazzettadelsud.it/p=2203814 - facebook.com facebook