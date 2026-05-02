Petrolio il WTI tocca i 100 dollari | l’Iran frena la risalita

Il prezzo del petrolio WTI ha raggiunto i 100 dollari al barile, ma ha subito un calo che ha fatto perdere questa soglia. La risalita dei prezzi si è fermata, in parte, a causa delle dichiarazioni provenienti dall’Iran, che ha manifestato intenzioni di frenare l’aumento dei prezzi del greggio. La situazione ha portato a un rallentamento nel mercato petrolifero e ha sollevato l’attenzione sulla possibile influenza delle proposte diplomatiche iraniane.

? Cosa scoprirai Come influirà la proposta diplomatica iraniana sui prezzi del greggio?. Perché il WTI ha perso la soglia dei 100 dollari?. Quali rischi corrono le compagnie petrolifere americane con questa instabilità?. Come cambieranno i margini di profitto delle multinazionali del settore?.? In Breve WTI tocca i 100 dollari il 1° maggio 2026 prima del calo.. Proposta diplomatica iraniana stabilizza i flussi commerciali globali.. Costi operativi in aumento per le compagnie petrolifere negli Stati Uniti.. Mercato energetico sensibile alle dichiarazioni politiche provenienti da Teheran.. Il greggio WTI texano ha toccato la soglia psicologica dei 100 dollari il 1° maggio 2026, per poi rimbalzare subito dopo a causa di una nuova apertura diplomatica proveniente dall’Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petrolio, il WTI tocca i 100 dollari: l’Iran frena la risalita Notizie correlate Corre il prezzo del petrolio, Wti di nuovo sopra 100 dollariIl prezzo del petrolio accelera la sua corsa di fronte alla fragile tregua tra Iran e Usa. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Notizie Petrolio: I Futures sul Petrolio Greggio Raggiungono un Punto di Svolta mentre le Previsioni Continuano a Salire; ***Petrolio: prosegue la corsa, Brent tocca 126 $ ai massimi da luglio 2022; Petrolio a 126 dollari, lo stallo USA-Iran fa temere per le forniture; L'inflazione a Tokyo tocca i minimi da quattro anni: petrolio e yen oscurano l'outlook. ***Petrolio: prosegue la corsa, Brent tocca 126 $ ai massimi da luglio 2022Wti a 109 dollari al barile. Oro a 4.563 $(+0,4%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 apr - Prosegue la corsa del petrolio che continua a ... ilsole24ore.com Il petrolio tocca temporaneamente quota 126 dollari, tensione USA-Iran alimenta timori su fornitureGiovedì i mercati petroliferi sono sotto pressione: il Brent ha toccato brevemente 126 dollari, mentre gli operatori prezzano le tensioni nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. View on euronews ... msn.com Petrolio scivola sotto i 100 dollari poi risale. La proposta dell’Iran frena la corsa dei prezzi x.com (da Huffpost Italia) Una scelta geostrategica che immediatamente non incide sul prezzo del petrolio ma cambia tutte le prospettive. In meglio per Washington, tutto sommato anche per Pechino, un disastro per Mosca e Teheran. L’Europa aspetta e spera - facebook.com facebook