L'Iran ha presentato una nuova proposta di pace agli Stati Uniti, ma finora la risposta di Washington è stata negativa. L'ex presidente ha dichiarato di non essere soddisfatto dell'offerta attuale, mentre ha continuato a minacciare possibili attacchi. Nel frattempo, ha criticato l'Europa per la mancanza di supporto sulle questioni relative al dossier iraniano. La situazione rimane tesa e senza segnali di compromesso imminente.

Iran presenta agli Usa la sua nuova proposta per la pace, ma l’accoglienza americana è fredda: “Al momento, non sono soddisfatto di quanto offrono”, ha detto Donald Trump tornando ad aleggiare lo spettro di nuovi attacchi e ad attaccare l’Europa per il mancato aiuto sul dossier. “Siamo in una guerra perché non possiamo permettere a dei pazzi di avere l’arma nucleare, Non possiamo consentire all’Iran di avere il nucleare”. Lo ha detto Donald Trump, assicurando che porterà a termine correttamente il conflitto e l’accordo. “Se non avessimo agito Israele sarebbe stato fatto a pezzi, il Medio Oriente sarebbe stato fatto a pezzi e penso anche l’Europa”, ha aggiunto il presidente spiegando che si sarebbe atteso un calo dei mercati finanziari del 25% e prezzi del petrolio ben più alti di quelli attuali.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché Trump continua a respingere le proposte per la pace dell’Iran

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Notizie correlate

I 15 punti del piano Trump e le 5 proposte dell'Iran: cosa succede al negoziatoLa trattativa tra Washington e Teheran esiste, ma resta indiretta, frammentata e soprattutto opaca.

Mondiali, Trump ‘minaccia’ l’Iran e Infantino continua a vivere in un universo parallelo: “Il potere del calcio per promuovere la pace”“La Fifa non può risolvere i conflitti geopolitici, ma ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio e della Coppa del Mondo Fifa per costruire...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Perché Trump è (ancora) arrabbiatissimo con il comico Jimmy Kimmel e ora minaccia anche le licenze della rete Abc; Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; Trump: Tregua con Iran non ha scadenza. Ma il 1° maggio cambia tutto: ecco perché; Trump minaccia il ritiro delle truppe: L'Italia non ha aiutato e la Spagna è stata orribile.

Perché Trump continua a respingere le proposte per la pace dell’IranIran presenta agli Usa la sua nuova proposta per la pace, ma l’accoglienza americana ... msn.com

Nyt: L’Iran non può riaprire Hormuz perché non trova le mine posate nello Stretto. Trump: petroliere verso gli UsaRoma, 11 aprile 2026 -L'Iran non è stato in grado di riaprire lo Stretto di Hormuz a un maggiore traffico marittimo perché non riesce a localizzare tutte le mine che ha posato nel canale e non ha la ... quotidiano.net

L'Iran ha presentato una nuova proposta, dopo la bozza respinta da Trump perché non menzionava il tema del nucleare - facebook.com facebook

"Ritirare le truppe americane dall’Italia Probabilmente. Perché non dovrei Non è stata di alcun aiuto". Stavolta non ci sono dubbi, perché a dirlo è stato lo stesso presidente Trump, parlando nello Studio ovale. Il risentimento verso gli alleati Nato che non son x.com