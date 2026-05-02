Pensione maggio 2026 | online il cedolino e nuovi aumenti ISTAT

A maggio 2026 sarà disponibile online il cedolino della pensione, con le modifiche legate ai nuovi aumenti stabiliti dall’ISTAT. Dal portale dell’INPS sarà possibile verificare l’importo aggiornato, che tiene conto della rivalutazione annuale. La pensione minima subirà un incremento rispetto all’anno precedente, secondo i valori pubblicati dall’istituto di statistica. I pensionati potranno consultare direttamente i dettagli della loro rata mensile.

? Cosa scoprirai Come verificare l'esatto importo del nuovo cedolino sul portale INPS?. Quanto aumenta concretamente la pensione minima con la rivalutazione ISTAT?. Chi ha diritto alla maggiorazione straordinaria dell'1,3% questo mese?. Perché l'aliquota IRPEF al 33% cambia l'importo netto in busta?.? In Breve Rivalutazione ISTAT del 1,4% porta la pensione minima a 611,85 euro.. Maggiorazione straordinaria dell'1,3% porta le pensioni integrate a 619,80 euro.. Nuova aliquota IRPEF al 33% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro.. Invalidi civili e over 70 vedono l'assegno salire a 705,67 euro..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pensioni maggio 2026: cedolino, date pagamenti INPS e novità Ricalcoli

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