PAS significa “non” in francese. Ed è il nome scelto dallo chef Eugenio Roncoroni e dalla socia Cristina Giordano per definire un progetto vegetariano (il sottotitolo è: A Vegetarian Trip) che hanno sviluppato per un paio di anni con un triciclo con cucina che ha girato per le strade di Milano e che ora ha trovato casa al numero 44 di corso Italia. Una scelta controcorrente per Roncoroni, uno che ha sempre fatto dello spiazzamento la sua cifra stilistica. Nato nel 1983 a Milano da padre meneghino e madre californiana, nella sua non più breve carriera ha compiuto numerose curve a gomito: dapprima le piccole trattorie e le aziende di catering...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - PAS, la svolta vegetariana di Roncoroni

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