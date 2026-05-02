Domenica 3 maggio 2026 alle ore 17:15 si terrà la partita tra il Paris FC e lo Stade Brestois, due squadre che, a tre turni dalla conclusione della Ligue 1, non hanno più obiettivi da raggiungere in classifica. La sfida rappresenta un incontro di fine stagione tra due formazioni che non sono più coinvolte nelle zone alte o basse della graduatoria. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, ma non ci sono più scontri decisivi in programma.

Classica partita di fine stagione quella tra il Paris FC e lo Stade Brestois, 2 squadre che a 3 giornate dalla fine della Ligue1 non hanno più nulla da chiedere al torneo. La squadra di Koumbouarè ha ceduto in casa al Lille con il minimo scarto, in una gara tirata in cui ha anche fallito un rigore con Kebbal nella ripresa. Obiettivo acquisito e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris FC-Stade Brestois (domenica 03 maggio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

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