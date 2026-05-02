Palestrina rubinetti a secco tra il 4 e il 5 maggio

Tra il 4 e il 5 maggio, i residenti di Palestrina dovranno fare i conti con un'interruzione dell'acqua. L’amministrazione comunale e il fornitore locale di servizi idrici hanno comunicato che i lavori di manutenzione sulla rete potrebbero causare la sospensione del flusso idrico. La misura si rende necessaria per eseguire interventi urgenti e non rinviabili, lasciando temporaneamente senza acqua le abitazioni della zona.

Disagi in vista per i residenti del comune prenestino. L'amministrazione comunale e Acea Ato2 hanno annunciato un'imminente sospensione del flusso idrico, necessaria per consentire l'esecuzione di lavori urgenti e inderogabili sulla rete cittadina. L'intervento di manutenzione straordinaria è.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Grosso albero cade per il vento e danneggia la rete idrica: rubinetti a seccoTecnici al lavoro per le riparazioni e anche per eseguire un monitoraggio sull'intera rete al fine di scoprire le cause degli abbassamenti di... Famiglie senz'acqua in città, rubinetti a secco ai piani alti: "Sembra il terzo mondo"Da qualche giorno decine di famiglie di Foggia sono alle prese con una nuova emergenza idrica, dovuta non solo a forti cali di pressione ma anche a... Panoramica sull’argomento Si parla di: Palestrina, rubinetti a secco tra il 4 e il 5 maggio. Senz’acqua nella morsa del caldo. Rubinetti a secco in tre ComuniFano, 1 luglio 2025 – La canicola morde, ma l’acqua manca. Rubinetti a secco, oggi, in diverse vie di Fano, San Costanzo e Orciano, per lavori sulle reti idriche da parte dei gestori, Aset e Marche ... ilrestodelcarlino.it Rubinetti a secco: Settimana di disagiCali di pressione alla rete idrica nella zona della Piana Scandiccese. Tra Badia a Settimo e San Colombano, nell’ultima settimana, sono diversi gli episodi verificatisi. E non mancano le lamentele da ... lanazione.it