palermo lucia vincenti svela i segreti tra arte e alchimia

A Palermo, Lucia Vincenti ha presentato un libro che esplora i legami tra arte e alchimia, concentrandosi sulle fortezze dei Florio. La narrazione si concentra sui simboli nascosti e sui misteri esoterici presenti nelle strutture, evidenziando come l'arte di Dürer possa essere collegata a questi segreti. L'autrice analizza le connessioni tra elementi storici e simbolici, offrendo una panoramica dettagliata di questi aspetti meno noti.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono le fortezze dei Florio tra simboli e alchimia?. Come si intrecciano l'arte di Dürer e i segreti esoterici?. Quali legami uniscono la storia di Palermo alla magia antica?. Perché il Trionfo della Morte rivela verità alchemiche nascoste?.? In Breve Evento il 7 maggio ore 17:30 presso la libreria Macaione di Palermo.. Gianpiero Cannella, Giovanni Villino e Mauro Bonanno guideranno il dibattito culturale.. Trilogia Edizioni Tipheret tratta Florio, Albrecht Dürer e il Trionfo della Morte.. Calendario include appuntamenti il 1 maggio alla Zisa e il 3 maggio al Golden.. Giovedì 7 maggio alle ore 17:30, la libreria Macaione situata a Palermo ospiterà Lucia Vincenti per presentare la sua nuova trilogia dedicata ai legami tra arte e simbolismo esoterico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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