A Palermo, un uomo latitante è stato catturato grazie a un errore di battitura nei documenti. Durante un controllo portuale, le autorità hanno notato una discrepanza nel nome, che ha portato all’identificazione dell’individuo ricercato. Insieme a lui, sono stati arrestati altri soggetti coinvolti nello stesso intervento di polizia. La vicenda evidenzia come un semplice errore possa risultare decisivo nelle operazioni di sicurezza.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un errore di una sola lettera a smascherarlo?. Chi sono gli altri soggetti arrestati durante lo stesso controllo portuale?. Perché il latitante era riuscito a nascondersi per ventidue anni?. Come sono stati incrociati i dati per identificare il ricercato?.? In Breve Arresto di Abdelwahed Hizi, 30 anni, per traffico di stupefacenti al porto di Palermo.. Harrani scontava 8 anni e 2 mesi di reclusione emessi dal tribunale di Pesaro.. Il latitante aveva un permesso di soggiorno scaduto nel 1997.. Errore grafico nel lasciapassare tra Harrani e il nome Harrathi ha svelato il fuggitivo.. Mokhtar Harrani, un uomo di 64 anni in fuga da oltre due decenni, è stato catturato dalla polizia di frontiera marittima al porto di Palermo mentre cercava di imbarcarsi sulla nave Catania.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, catturato il latitante: un errore di grafia lo smaschera

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