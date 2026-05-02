Palazzo Venezia a Roma | visite gratis sul cantiere di restauro date e prenotazioni

Da funweek.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, Palazzo Venezia apre temporaneamente le sue porte al pubblico durante i lavori di restauro previsti per maggio e giugno 2026. Per questa occasione, vengono organizzate visite gratuite all’interno delle sale del palazzo, che si svolgono mentre sono ancora in corso i lavori di conservazione. Le visite sono accessibili solo previa prenotazione, e le date sono state comunicate dall’organizzazione dell’evento.

Roma non smette mai di sorprendere: questa volta apre le porte. anzi, i ponteggi. A maggio e giugno 2026 le monumentali sale di Palazzo Venezia diventano protagoniste di un’esperienza decisamente fuori dal comune grazie al progetto Cantiere aperto. Non la solita visita museale: qui si entra davvero nel vivo del restauro, tra impalcature, decorazioni riemerse e restauratori all’opera. Un cantiere (davvero) aperto al pubblico. Per la prima volta sarà possibile osservare da vicino i lavori in corso nella Sala del Mappamondo, nella Sala delle Battaglie e nella Sala Regia, tre ambienti simbolo del palazzo rinascimentale. L’iniziativa fa parte del programma promosso dal VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e si inserisce nei grandi lavori legati alla futura stazione Venezia della Linea C della metro.🔗 Leggi su Funweek.it

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