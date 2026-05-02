Palazzo Venezia a Roma | visite gratis sul cantiere di restauro date e prenotazioni

A Roma, Palazzo Venezia apre temporaneamente le sue porte al pubblico durante i lavori di restauro previsti per maggio e giugno 2026. Per questa occasione, vengono organizzate visite gratuite all’interno delle sale del palazzo, che si svolgono mentre sono ancora in corso i lavori di conservazione. Le visite sono accessibili solo previa prenotazione, e le date sono state comunicate dall’organizzazione dell’evento.

Roma non smette mai di sorprendere: questa volta apre le porte. anzi, i ponteggi. A maggio e giugno 2026 le monumentali sale di Palazzo Venezia diventano protagoniste di un’esperienza decisamente fuori dal comune grazie al progetto Cantiere aperto. Non la solita visita museale: qui si entra davvero nel vivo del restauro, tra impalcature, decorazioni riemerse e restauratori all’opera. Un cantiere (davvero) aperto al pubblico. Per la prima volta sarà possibile osservare da vicino i lavori in corso nella Sala del Mappamondo, nella Sala delle Battaglie e nella Sala Regia, tre ambienti simbolo del palazzo rinascimentale. L’iniziativa fa parte del programma promosso dal VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e si inserisce nei grandi lavori legati alla futura stazione Venezia della Linea C della metro.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Palazzo Venezia: visite guidate tra i ponteggi del restauro? Cosa scoprirai Come si può salire sui ponteggi per vedere gli affreschi da vicino? Quali sale monumentali apriranno i loro cancelli durante i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Presentato il progetto Cantiere aperto. Le Sale monumentali di Palazzo Venezia; Il cantiere per il restauro di Palazzo Venezia apre alle visite; Roma, Palazzo Venezia apre il cantiere al pubblico: visite nelle sale monumentali in restauro; A Roma il cantiere di Palazzo Venezia apre al pubblico. Cantiere aperto. Palazzo Venezia a Roma apre le porte durante gli interventi di restauroTra i mesi di maggio e giugno Palazzo Venezia aprirà le sue porte per rendere visibile il restauro delle sale, attualmente in corso, con visite speciali sui ponteggi. rendendo il cantiere un'esperienz ... professionearchitetto.it Palazzo Venezia a Roma: visite gratis sul cantiere di restauro (date e prenotazioni)Roma non smette mai di sorprendere: questa volta apre le porte… anzi, i ponteggi. A maggio e giugno 2026 le monumentali sale di Palazzo Venezia diventano ... funweek.it Tra i mesi di maggio e giugno Palazzo Venezia aprirà le sue porte per rendere visibile il restauro delle sale, attualmente in corso, con visite speciali sui ponteggi. rendendo il cantiere un'esperienza condivisa e partecipata. Al termine dei lavori, gli sp - facebook.com facebook Angoli di #Roma Palazzo Venezia x.com