Padova miracolo al 95? | Pastina e Sorrentino regalano la salvezza

In un match di grande tensione a Padova, la squadra ha ottenuto la salvezza grazie a due gol nel finale. La partita si è conclusa con un gol al novantacinquesimo minuto, segnato da un giocatore che ha cambiato le sorti dell'incontro. Prima del gol decisivo, un altro giocatore ha fornito un assist fondamentale. La vittoria è arrivata dopo una rimonta nel secondo tempo, portando a casa punti importanti per la classifica.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Sorrentino a cambiare il destino della partita?. Chi ha segnato il gol decisivo al novantacinquesimo minuto?. Perché il Pescara non è riuscito a sfruttare la superiorità territoriale?. Quali sono le conseguenze di questo risultato per la classifica?.? In Breve Sorrentino para il rigore di Russo nel secondo tempo all'Euganeo. Valzania colpisce il palo su passaggio di Insigne al ventesimo minuto. Il Padova raggiunge quota 43 punti in classifica con la guida di Breda. Pescara affronta lo Spezia l'8 maggio mentre il Padova gioca contro il Cesena. Il Padova assicura la permanenza in Serie B con novanta minuti di anticipo grazie a un gol decisivo di Pastina al novanticinquesimo minuto contro il Pescara all’Euganeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, miracolo al 95?: Pastina e Sorrentino regalano la salvezza Notizie correlate Leggi anche: Evo ‘Ancora di salvezza di Lisbona’: Elevazione 95 e Precisione di testa 95! Domina l’area piccola (Lisbon Lifeline) Miracolo al 95?: il portiere Iannarilli strappa il pareggio all’AvellinoIl pareggio tra Avellino e Catanzaro arriva con un colpo di testa improvviso, firmato dal portiere irpino Antony Iannarilli, proprio al termine del... Altri aggiornamenti Si parla di: Sorrentino para un rigore, Pastina segna al fotofinish: Padova salvo; Serie B, Venezia in festa e a Frosinone la preparano. In coda nulla è deciso ma alla Reggiana serve un miracolo.