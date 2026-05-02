Padel Torneo Magistrati | tensione all’Etna per i quarti di finale

Si è svolto sull’Etna il torneo di padel dedicato ai magistrati, con i quarti di finale che hanno acceso l’interesse degli appassionati. Le partite di questa fase hanno visto sfidarsi diverse squadre per conquistare l’accesso alle semifinali. Nel pomeriggio sono in programma le sfide che decideranno chi si troverà a contendersi la finale.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a strappare il pass per i quarti di finale?. Quali squadre si sfideranno nel pomeriggio per le semifinali?. Come influenzeranno gli scontri mattutini la griglia dei quarti?. Chi affronterà i Magistrati di Palermo e Catania nelle sfide decisive?.? In Breve Sabato 2 maggio 2026 sfidano Reggio CalabriaMessina e Abruzzo alle ore 11:00.. Magistrati Catania e Palermo hanno già ottenuto il pass per i quarti.. Napoli è già qualificata per la fase successiva dopo il primato nel gruppo.. I quarti di finale inizieranno alle ore 17:00 presso l'Etna Padel.. Alle ore 10:00 di questo sabato 2 maggio 2026, i campi dell’Etna Padel di San Giovanni La Punta ospiteranno la penultima giornata del 12° torneo nazionale magistrati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padel, Torneo Magistrati: tensione all’Etna per i quarti di finale Notizie correlate Padel, la Coppa dei Club Umbria: ecco le squadre che volano ai quarti di finaleIl mese di marzo si chiude con weekend di grandi match e saluti per questa stagione della Coppa dei Club Umbria di padel, organizzata da Msp Italia. A ChorusLife arriva “Padel in Piazza”: gioco libero, esibizioni e torneo prima tappa del Metano Nord Padel Tour 2026Dal 14 maggio al 2 giugno ChorusLife Bergamo ospiterà in Piazza del Sagittario “Padel in Piazza”, evento che porterà nel cuore dello smart district... Contenuti utili per approfondire Torneo Nazionale Magistrati, il quadro delle sfide della penultima giornata: Catania e Palermo qualificate ai quartiAlle 10, prenderà il via la terza e penultima giornata di partite del 12° torneo nazionale magistrati, in corso di svolgimento all'Etna Padel di San Giovanni La Punta. L'evento – organizzato da As Mag ... scrivolibero.it Al via il Torneo dei Magistrati di calcio a otto. In campo anche MessinaCatania è pronta ad alzare il sipario sulla XII edizione del Torneo Nazionale di Calcio a 8 ANM (Associazione Nazionale Magistrati), in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026 nella struttura dell’Et ... messinasportiva.it